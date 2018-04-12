Ученые: Человеческий организм на 57% состоит из микробов
Американские ученые после новых исследований выяснили, что человеческий организм на 57% состоит из микробов. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Они отвечают за иммунную систему, процессы метаболизма и работу системы пищеварения, так что без таких микроорганизмов люди просто не смогут выжить. Многие фармацевты тщетно борются с микробами, хотя в реальности нужно обратить внимание на дисбаланс отдельных видов. Ученый Роб Найт создал фильм, рассказывающий о вирусах и бактериях, который в 2006 г посмотрели американцы и европейцы.
Там есть информация, что они владеют нашим миром и могут уничтожить его за несколько месяцев, но не собираются лишать себя питания. Потому эти виды вынуждены заботиться о человеке, а эпидемии убивают только часть населения, оставляя запасы биологических видов для микрофлоры.
Они отвечают за иммунную систему, процессы метаболизма и работу системы пищеварения, так что без таких микроорганизмов люди просто не смогут выжить. Многие фармацевты тщетно борются с микробами, хотя в реальности нужно обратить внимание на дисбаланс отдельных видов. Ученый Роб Найт создал фильм, рассказывающий о вирусах и бактериях, который в 2006 г посмотрели американцы и европейцы.
Там есть информация, что они владеют нашим миром и могут уничтожить его за несколько месяцев, но не собираются лишать себя питания. Потому эти виды вынуждены заботиться о человеке, а эпидемии убивают только часть населения, оставляя запасы биологических видов для микрофлоры.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30