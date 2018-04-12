Мэрайя Кэри откровенно рассказала о проблемах с психикой

Соул-дива откровенно рассказала о своем заболевании главному редактору журнала Джессу Кейглу. Кери призналась, что долго отрицала психическое заболевание, которое ей однажды диагностировали при госпитализации. Певицу долгое время одолевал страх того, что ее кто-нибудь раскроет. Ей было очень трудно нести это бремя. Мэрайя окружила себя людьми, позитивно мыслящими, и посвятила себя тому, что очень любит – написанию музыки и песен.На данный момент певица проходит терапию, а также принимает медикаменты от биполярного расстройства второго типа. Из-за проблем с психикой Мэрайя Кэри периодически страдает депрессией и гипоманией.