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В сеть выложили шпионские снимки Hyundai i30 N-Line

В сеть выложили шпионские снимки нового автомобиля Hyundai i30 N-Line. Охотники за сенсациями запечатлели новинку во время прохождения дорожных испытаний.

В сеть выложили шпионские снимки Hyundai i30 N-Line


Хотя автомобиль Hyundai i30 N-Line и было скрыто под камуфляжным покрытием, экспертам удалось рассмотреть некоторые изменения. В частности, новое транспортное средство получило иную решётку радиатора, более широкие боковые части и видоизменённые колёсные диски, а также на снимках можно рассмотреть некоторые детали кузова в красном цвете.

О технических характеристиках нового автомобиля Hyundai i30 N-Line практически ничего не известно. В свою очередь эксперты считают, что в данном направлении можно не рассчитывать на прорыв. О том, когда новинку представят публике, и о появлении автомобиля на рынке пока ничего не известно.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:40
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