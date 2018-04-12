В сеть выложили шпионские снимки Hyundai i30 N-Line

Хотя автомобиль Hyundai i30 N-Line и было скрыто под камуфляжным покрытием, экспертам удалось рассмотреть некоторые изменения. В частности, новое транспортное средство получило иную решётку радиатора, более широкие боковые части и видоизменённые колёсные диски, а также на снимках можно рассмотреть некоторые детали кузова в красном цвете.О технических характеристиках нового автомобиля Hyundai i30 N-Line практически ничего не известно. В свою очередь эксперты считают, что в данном направлении можно не рассчитывать на прорыв. О том, когда новинку представят публике, и о появлении автомобиля на рынке пока ничего не известно.