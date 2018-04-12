Ольга Бузова анонсировала свой спектакль в Сочи

«Сочи! Лучший спектакль сезона уже спешит к вам! 23 апреля в Зиминий театр играем ооочень смешную современную комедию «Мужчина нарасхват»! Буду я и мои мальчики..Обязательно приходите..», - анонсировала Бузова.

«Красотка. Умница. Есть с кого брать пример», «Я буду обязательно! Ты просто невероятная!!», «Очень красивая, милая, зайкааа, просто пупсяяя, милахаа, солнышко!», «Красотуля!!! Трудяга!!! Поздравляю с открытием первого ресторана!!!!», «Оля ты лучик света, ты самая лучшая..», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что прославленная звезда эпатажной телестройки, а также начинающая исполнительница по-прежнему попадает в центр самых громких скандалов, знаменитость даже не думает сдаваться и активно продолжает покорять новые вершины и ставить перед собой новые задачи.Несколько часов назад Ольга опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, под которой в очередной раз прорекламировала современную комедию «Мужчина нарасхват».Стоит отметить, что в последнее время в Сети довольно часто начали говорить о том, что Ольга уже не так энергично и темпераментно выходит на сцену во время спектакля «Мужчина нарасхват». Кто-то уверен, что дело в том, что Бузова очень устает от напряженного графика, однако некоторые убеждены, что знаменитости просто надоела эта комедия.Тем не менее, многочисленные поклонники Ольги заявили, что с нетерпением ждут ее спектакля, а также лишний раз не забыли восхититься трудолюбием звезды.