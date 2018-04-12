АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 79.28 USD 64.06
Курс валют на 12.04.2018

Ольга Бузова анонсировала свой спектакль в Сочи

Известнейшая телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о своем спектакле в Сочи.

Несмотря на то, что прославленная звезда эпатажной телестройки, а также начинающая исполнительница по-прежнему попадает в центр самых громких скандалов, знаменитость даже не думает сдаваться и активно продолжает покорять новые вершины и ставить перед собой новые задачи.

Ольга Бузова анонсировала свой спектакль в Сочи

Несколько часов назад Ольга опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, под которой в очередной раз прорекламировала современную комедию «Мужчина нарасхват».

«Сочи! Лучший спектакль сезона уже спешит к вам! 23 апреля в Зиминий театр играем ооочень смешную современную комедию «Мужчина нарасхват»! Буду я и мои мальчики..Обязательно приходите..», - анонсировала Бузова.

Стоит отметить, что в последнее время в Сети довольно часто начали говорить о том, что Ольга уже не так энергично и темпераментно выходит на сцену во время спектакля «Мужчина нарасхват». Кто-то уверен, что дело в том, что Бузова очень устает от напряженного графика, однако некоторые убеждены, что знаменитости просто надоела эта комедия.

Ольга Бузова анонсировала свой спектакль в Сочи

Тем не менее, многочисленные поклонники Ольги заявили, что с нетерпением ждут ее спектакля, а также лишний раз не забыли восхититься трудолюбием звезды.

«Красотка. Умница. Есть с кого брать пример», «Я буду обязательно! Ты просто невероятная!!», «Очень красивая, милая, зайкааа, просто пупсяяя, милахаа, солнышко!», «Красотуля!!! Трудяга!!! Поздравляю с открытием первого ресторана!!!!», «Оля ты лучик света, ты самая лучшая..», - пишут комментаторы.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:07
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Младшей дочери Ксении Бородиной очень нравятся
Хью Джекман поздравил супругу с 22-й годовщиной
Московский зоопарк собирается создать хоспис для
Мужа Ксении Бородиной заинтересовала нежность
Александра Артемова познакомила подписчиков со
Супруг Ксении Собчак выставил себя на продажу
Эксперты узнали, смартфонами каких брендов чаще
Евгений Кузин обвинил Ольгу Рапунцель и Дмитрия
В Сети появились новые данные о смартфоне Samsung
Китайский бренд Nubia будет выпускать игровые
После жарких объятий с Филиппом Киркоровым Ольге
Располневшую Бабкину сравнили с Борисом Моисеевым
Экс-супруг Ольги Бузовой посетил публичное
Ольга Бузова анонсировала свой спектакль в Сочи
Amazon снимет сериал про Муаммара Каддафи
Фанаты недоумевают, зачем стройная Ксения
В Санкт-Петербурге рабочего придавило мусором
Инновационный гибридный термоядерный реактор
Москвичке поменяли миллион рублей на шуточные евро
Ким Кардашьян поразила подписчиков своим
Фото с подросшей дочкой Елены Темниковой
Астронавты МКС изучат сперматозоиды под действием
Ольга Серябкина опубликовала невероятно
Алекс Родригес мог соврать, рассказывая о
В СМИ появились слухи о скорой свадьбе Бритни
Шакира поразила Instagram эффектным снимком без
В Пекине арестовали россиянина за прыжок с
Компания Apple собирается экранизировать
Астрономы с помощью SPHERE изучали разные по
Ученые назвали ядовитые растения основной
Просмотреть все новости