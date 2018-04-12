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Фанаты недоумевают, зачем стройная Ксения Бородина решила худеть к лету

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина заявила поклонникам, что намерена избавиться от 15% жира в теле.

35-летняя звезда популярной телестройки призналась, что хочет похудеть к лету. На днях Ксения опубликовала в личном микроблоге новый пост, в котором рассказала подписчикам, как планирует избавляться от злополучных 15% жира, которые обнаружила в своем теле.

Фанаты недоумевают, зачем стройная Ксения Бородина решила худеть к лету

«До отдыха поставила себе цель 4 раза в зал, 2 силовые и 2 раза кардио. Сегодня 4,5 км, вчера силовые и завтра утром опять силовые . Ещё надо научится пить 2-2,5 литра в день. У меня 15% жира в теле, 61% воды. Не знаю как с водой норм это или нет?! Но вот пью много чая и кофе, а воду прям заставляю себя пить. Сегодня никакого чая, только вода. Вес мой 50 кг , рост 164», - написала у себя на страничке Бородина.

Как бы то ни было, но многочисленные фанаты знаменитости не могут понять, зачем Ксении избавляться от того небольшого количества жира в теле, ведь с виду телеведущая и так выглядит невероятно стройной. Некоторые подписчики Бородиной даже начала заявлять, что если она начнет худеть, то станет похожей на анорексичную девушку.

Фанаты недоумевают, зачем стройная Ксения Бородина решила худеть к лету

«Куда вам еще худеть...будет уже некрасиво на вас смотреть..», «Какая худая стала! Ксюша не худейте больше прошу!», «Ксения, не страдайте ерундой. Вы и так очень худая. Будете потом похожи на анорексичную малолетнюю девчонку», «Если вес будет меньше 50, это будет нездоровая худоба. Главное не вес, а как себя чувствуешь с этим весом, и конечно же подтянутое тело», «И Так Хороша , зачем худеть?», - пишут комментаторы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 06:42
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