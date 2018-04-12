Фанаты недоумевают, зачем стройная Ксения Бородина решила худеть к лету
Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина заявила поклонникам, что намерена избавиться от 15% жира в теле.
35-летняя звезда популярной телестройки призналась, что хочет похудеть к лету. На днях Ксения опубликовала в личном микроблоге новый пост, в котором рассказала подписчикам, как планирует избавляться от злополучных 15% жира, которые обнаружила в своем теле.
Как бы то ни было, но многочисленные фанаты знаменитости не могут понять, зачем Ксении избавляться от того небольшого количества жира в теле, ведь с виду телеведущая и так выглядит невероятно стройной. Некоторые подписчики Бородиной даже начала заявлять, что если она начнет худеть, то станет похожей на анорексичную девушку.
35-летняя звезда популярной телестройки призналась, что хочет похудеть к лету. На днях Ксения опубликовала в личном микроблоге новый пост, в котором рассказала подписчикам, как планирует избавляться от злополучных 15% жира, которые обнаружила в своем теле.
«До отдыха поставила себе цель 4 раза в зал, 2 силовые и 2 раза кардио. Сегодня 4,5 км, вчера силовые и завтра утром опять силовые . Ещё надо научится пить 2-2,5 литра в день. У меня 15% жира в теле, 61% воды. Не знаю как с водой норм это или нет?! Но вот пью много чая и кофе, а воду прям заставляю себя пить. Сегодня никакого чая, только вода. Вес мой 50 кг , рост 164», - написала у себя на страничке Бородина.
Как бы то ни было, но многочисленные фанаты знаменитости не могут понять, зачем Ксении избавляться от того небольшого количества жира в теле, ведь с виду телеведущая и так выглядит невероятно стройной. Некоторые подписчики Бородиной даже начала заявлять, что если она начнет худеть, то станет похожей на анорексичную девушку.
«Куда вам еще худеть...будет уже некрасиво на вас смотреть..», «Какая худая стала! Ксюша не худейте больше прошу!», «Ксения, не страдайте ерундой. Вы и так очень худая. Будете потом похожи на анорексичную малолетнюю девчонку», «Если вес будет меньше 50, это будет нездоровая худоба. Главное не вес, а как себя чувствуешь с этим весом, и конечно же подтянутое тело», «И Так Хороша , зачем худеть?», - пишут комментаторы.