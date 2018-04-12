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В Подмосковье замечен будущий кроссовер Audi SQ8

Накануне в сеть выложили фотографии кроссовера Audi SQ8, который был запечатлён в ближайшем Подмосковье у заправки на Калужском шоссе. Данная модель является будущим флагманом немецкой марки, автомобиль попал кадр практически без камуфляжа.

В Подмосковье замечен будущий кроссовер Audi SQ8


Стоит отметить, что компания Audi не представила официально базовую модификацию Q8, но автомобиль уже давно рассекречен, а его предсерийную версию удалось запечатлеть на московских улицах. Кроссовер Audi Q8 от серийной версии Audi Q7 будет отличаться иным кузовом с другой передней частью, заниженной крышей и укороченным задним свесом, а интерьер будет оформлен в стиле представительского седана А8 с тремя дисплеями больших размеров.

Возглавит линейку кроссоверов бренда Audi модель SQ8, которая отличается иным передним бампером с увеличенными воздухозаборниками и «четырёхствольной» выпускной системой. Есть предположения, что в техническом плане кроссовер Audi SQ8 будет копировать модель SQ7, а это значит, что под его капотом будет установлен дизельный трёхнаддувный агрегат V8 объёмом 4,0 литра производительностью 435 лошадиных сил.

Однако не исключено, что кроссовер Audi SQ8 может получить гибридный силовой агрегат. Более точную информацию о новинке производители сообщат до конца текущего года.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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