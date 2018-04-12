Ким Кардашьян поразила подписчиков своим неумением пользоваться фотошопом

По словам подписчиков, 37-летняя знаменитость, которая до сих пор отдыхает на берегу Атлантического океана, крайне неумело корректирует свои снимки, что отлично заметно на одном из них.На свежей фотографии пользователей смутила странная полоса белого цвета и неестественный вид правой руки Ким. Кроме того, многим показалось, что и талия пленительной брюнетки искривлена.Не секрет, что Кардашьян часто становится "жертвой" фолловеров, нападающих на неё из-за скудного фотошопа, однако теперь, уверены многие, телеведущая превзошла все свои былые проколы.