АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 79.28 USD 64.06
Курс валют на 12.04.2018

Фото с подросшей дочкой Елены Темниковой появилось в Сети

Елена Темникова удивила общественность, разместив в соц-сети снимок, на котором запечатлена вместе со своей подросшей дочкой.

По фотографии можно сделать вывод, что появилась она во время игры мамы со своей кровиночкой. На снимке они выглядят поистине счастливыми.

Фото с подросшей дочкой Елены Темниковой появилось в Сети

Никаких комментариев к публикации певица не делала, однако кто-то из пользователей Instagram предположил, что новый снимок является намёком на ещё одного ребёнка. Впрочем, слухов о беременности Елены пока не появлялось.

Фото немедленно набрало больше 50 тысяч отметок "нравится" и кучу самых лестных комментариев.

В этом году, напомним, Темникова намерена выпустить новый сольный диск.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 05:07
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Москвичке поменяли миллион рублей на шуточные евро
Ким Кардашьян поразила подписчиков своим
Фото с подросшей дочкой Елены Темниковой
Астронавты МКС изучат сперматозоиды под действием
Ольга Серябкина опубликовала невероятно
Алекс Родригес мог соврать, рассказывая о
В СМИ появились слухи о скорой свадьбе Бритни
Шакира поразила Instagram эффектным снимком без
В Пекине арестовали россиянина за прыжок с
Компания Apple собирается экранизировать
Астрономы с помощью SPHERE изучали разные по
Ученые назвали ядовитые растения основной
Специалисты узнали, почему котята и щенки такие
Голодец пообещала исполнение социальных
Huawei Technologies оформила патент на новый
Ученые создали новую вакцину от опасной аллергии
Онкологи дают совет, как избежать рака кожи
Модель Оксана Самойлова похвасталась первыми
Ученые: Интеллект инопланетян может быть основан
Ученые сравнили жуков-короедов с алкоголиками
Первые «живые» фото Moto G6 Play попали в Сеть
ZTE обнародовала технические характеристики
Asus анонсировала игровой ноутбук TUF Gaming FX504
С компании SpaceX снята вина за потерю аппарата
Гренландские ледники Трэйси и Хейлприн продолжают
В сети появилась информация о суперкаре
Минстрой обяжет сантехников носить бахилы на
Астрономы засекли мощнейшую вспышку звезды
В сентябре Ростех выпустит первую партию КАМАЗов
Учёные рассказали, с какими трудностями
Просмотреть все новости