Фото с подросшей дочкой Елены Темниковой появилось в Сети

По фотографии можно сделать вывод, что появилась она во время игры мамы со своей кровиночкой. На снимке они выглядят поистине счастливыми.Никаких комментариев к публикации певица не делала, однако кто-то из пользователей Instagram предположил, что новый снимок является намёком на ещё одного ребёнка. Впрочем, слухов о беременности Елены пока не появлялось.Фото немедленно набрало больше 50 тысяч отметок "нравится" и кучу самых лестных комментариев.В этом году, напомним, Темникова намерена выпустить новый сольный диск.