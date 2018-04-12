Фото с подросшей дочкой Елены Темниковой появилось в Сети
Елена Темникова удивила общественность, разместив в соц-сети снимок, на котором запечатлена вместе со своей подросшей дочкой.
По фотографии можно сделать вывод, что появилась она во время игры мамы со своей кровиночкой. На снимке они выглядят поистине счастливыми.
Никаких комментариев к публикации певица не делала, однако кто-то из пользователей Instagram предположил, что новый снимок является намёком на ещё одного ребёнка. Впрочем, слухов о беременности Елены пока не появлялось.
Фото немедленно набрало больше 50 тысяч отметок "нравится" и кучу самых лестных комментариев.
В этом году, напомним, Темникова намерена выпустить новый сольный диск.
По фотографии можно сделать вывод, что появилась она во время игры мамы со своей кровиночкой. На снимке они выглядят поистине счастливыми.
Никаких комментариев к публикации певица не делала, однако кто-то из пользователей Instagram предположил, что новый снимок является намёком на ещё одного ребёнка. Впрочем, слухов о беременности Елены пока не появлялось.
Фото немедленно набрало больше 50 тысяч отметок "нравится" и кучу самых лестных комментариев.
В этом году, напомним, Темникова намерена выпустить новый сольный диск.