В России подорожали автомобили Subaru

На российский рынок компания Subaru поставляет автомобили собранные в Японии. Как сообщили в пресс-центре бренда, в среднем стоимость машин выросла в цене на 30-50 тысяч рублей. В частности, стоимость кроссовера Subaru XV увеличилась в цене на 30-40тысяч рублей в зависимости от модификации. При этом стандартная модель Subaru XV стала стоить 1 599 000 рублей.Кроссовер Subaru Forester увеличился в цене на 40 тысяч рублей, после чего его стоимость составляет 1 699 000 рублей. Автомобиль Subaru Outback поднялся в цене на 50 тысяч рублей и теперь россиянам за него придётся выложить 2 440 000 рублей. Однако цена на Subaru Outback с 3,6-литровым двигателем осталась прежней — 3 299 000 рублей.Седан Subaru WRX 2018 года после наценки будет стоить 2 479 000 рублей, а «заряженная» версия данной модели обойдётся за 3 429 900 рублей.