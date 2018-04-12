Ольга Серябкина опубликовала невероятно сексуальный снимок

На фотографии артистка позирует в белом купальнике и высоких сапогах из кожи у реки. На голове у 32-летней брюнетки кепка синего цвета, а глаза скрыты за очками от солнца.Возле публикации Ольга написала, что никак не может дождаться тепла. Певица также отметила, что очень ждёт и завтрашнего дня. Впрочем, о том, что именно должно случиться завтра, солистка Serebro так и не поведала.Прежде Ольга опубликовала снимок крайне откровенного характера, на котором её можно заметить с высунутым языком. Некоторые подписчики даже порекомендовали ей задействовать этот жест в фильме для взрослых.