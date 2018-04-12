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Ольга Серябкина опубликовала невероятно сексуальный снимок

Певица Ольга Серябкина разместила в Сети новый снимок, показавшийся подписчикам невероятно сексуальным.

На фотографии артистка позирует в белом купальнике и высоких сапогах из кожи у реки. На голове у 32-летней брюнетки кепка синего цвета, а глаза скрыты за очками от солнца.

Ольга Серябкина опубликовала невероятно сексуальный снимок

Возле публикации Ольга написала, что никак не может дождаться тепла. Певица также отметила, что очень ждёт и завтрашнего дня. Впрочем, о том, что именно должно случиться завтра, солистка Serebro так и не поведала.

Прежде Ольга опубликовала снимок крайне откровенного характера, на котором её можно заметить с высунутым языком. Некоторые подписчики даже порекомендовали ей задействовать этот жест в фильме для взрослых.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 04:54
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