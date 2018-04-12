Алекс Родригес мог соврать, рассказывая о знакомстве с Дженнифер Лопес

Дело в том, что версия первой встречи с Лопес, выданная Алексом, сильно отличается от той, которой поделилась сама певица год назад.По словам Родригеса, с Лопес ему довелось познакомиться на парковке. Мужчина забыл, где оставил свой автомобиль, сел на асфальт и загрустил, и тогда к нему подошла голливудская звезда, чему он был удивлён и безумно рад.Эллен после рассказа спортсмена сразу же заметила, что Дженнифер поведала совсем не это. Как оказалось, 48-летняя знаменитость назвала местом их знакомства кафе, где за столиком грустила она, а первым подошёл Родригес.