Алекс Родригес мог соврать, рассказывая о знакомстве с Дженнифер Лопес
Сожитель Дженнифер Лопес Алекс Родригес стал гостем программы Эллен Дедженерес и рассказал о том, как познакомился с артисткой, после чего у ведущей, как впрочем, и у зрителей, появилось много вопросов к бейсболисту в отставке.
Дело в том, что версия первой встречи с Лопес, выданная Алексом, сильно отличается от той, которой поделилась сама певица год назад.
По словам Родригеса, с Лопес ему довелось познакомиться на парковке. Мужчина забыл, где оставил свой автомобиль, сел на асфальт и загрустил, и тогда к нему подошла голливудская звезда, чему он был удивлён и безумно рад.
Эллен после рассказа спортсмена сразу же заметила, что Дженнифер поведала совсем не это. Как оказалось, 48-летняя знаменитость назвала местом их знакомства кафе, где за столиком грустила она, а первым подошёл Родригес.
Дело в том, что версия первой встречи с Лопес, выданная Алексом, сильно отличается от той, которой поделилась сама певица год назад.
По словам Родригеса, с Лопес ему довелось познакомиться на парковке. Мужчина забыл, где оставил свой автомобиль, сел на асфальт и загрустил, и тогда к нему подошла голливудская звезда, чему он был удивлён и безумно рад.
Эллен после рассказа спортсмена сразу же заметила, что Дженнифер поведала совсем не это. Как оказалось, 48-летняя знаменитость назвала местом их знакомства кафе, где за столиком грустила она, а первым подошёл Родригес.