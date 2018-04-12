Volkswagen-MAN выпустит электрический фургон MAN eTGE

Новый электрический фургон MAN eTGE поступит в продажу в июле текущего года. Ожидается, что стоимость нового транспортного средства составит более 86 тысяч долларов.В настоящее время мало что известно о новом электрическом фургоне MAN eTGE, так как разработчики скрывают всю информацию о новинке. Однако инсайдеры накануне сообщили, что одного заряда новому фургону будет хватать на путь продолжительностью 160 километров. По мнению экспертов, с такими показателями электрическую новинку можно будет применять только в городской среде.Отмечается, что первыми странами сбыта для электрического фургона MAN eTGE могут стать Германия, Норвегия, Нидерланды, Франция, Бельгия и Австрия.