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Volkswagen-MAN выпустит электрический фургон MAN eTGE

Объединённое предприятие Volkswagen-MAN планирует вывести на рынок новый фургон под названием MAN eTGE. Новое транспортное средство будет оснащено электрической силовой установкой.

Volkswagen-MAN выпустит электрический фургон MAN eTGE


Новый электрический фургон MAN eTGE поступит в продажу в июле текущего года. Ожидается, что стоимость нового транспортного средства составит более 86 тысяч долларов.

В настоящее время мало что известно о новом электрическом фургоне MAN eTGE, так как разработчики скрывают всю информацию о новинке. Однако инсайдеры накануне сообщили, что одного заряда новому фургону будет хватать на путь продолжительностью 160 километров. По мнению экспертов, с такими показателями электрическую новинку можно будет применять только в городской среде.

Отмечается, что первыми странами сбыта для электрического фургона MAN eTGE могут стать Германия, Норвегия, Нидерланды, Франция, Бельгия и Австрия.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:10
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