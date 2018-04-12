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В СМИ появились слухи о скорой свадьбе Бритни Спирс с Сэмом Асгари

Бритни Спирс, которая не так давно отметила год отношений со своим парнем Сэмом Асгари, по-настоящему задумалась о свадьбе.

Информация о том, что американская артистка хочет обручиться с молодым человеком, ставшим отличным другом для её сыновей, появилась в СМИ благодаря источнику, не пожелавшему раскрывать своего имени.

В СМИ появились слухи о скорой свадьбе Бритни Спирс с Сэмом Асгари

По словам собеседника, Спирс с каждым днём чувствует себя ещё больше счастливой, если рядом Асгари, в связи с чем блондинка совсем перестала сомневаться, что красивый брюнет будет и отличным супругом.

Прежде Сэм публично признался Бритни в любви, добавив, что скрывать от общественности такие сильные чувства ему невероятно сложно.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 04:26
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