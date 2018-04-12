В СМИ появились слухи о скорой свадьбе Бритни Спирс с Сэмом Асгари

Информация о том, что американская артистка хочет обручиться с молодым человеком, ставшим отличным другом для её сыновей, появилась в СМИ благодаря источнику, не пожелавшему раскрывать своего имени.По словам собеседника, Спирс с каждым днём чувствует себя ещё больше счастливой, если рядом Асгари, в связи с чем блондинка совсем перестала сомневаться, что красивый брюнет будет и отличным супругом.Прежде Сэм публично признался Бритни в любви, добавив, что скрывать от общественности такие сильные чувства ему невероятно сложно.