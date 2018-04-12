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УАЗ выводит на рынок экспедиционную версию внедорожника Patriot

Экспедиционная версия российского внедорожника УАЗ Patriot выходит на рынок. Данная модель автомобиля справится с любым бездорожьем. Первые внедорожники УАЗ Patriot появятся у дилеров в мае этого года по цене от 1 039 990 рублей.

УАЗ выводит на рынок экспедиционную версию внедорожника Patriot


Особая модификация внедорожника УАЗ Patriot комплектуется блокировкой заднего дифференциала, штатным пакетом Off-Road, массивным багажником, металлической защитой порогов, усиленным фаркопом, лестницей за пятой дверью и специальной резиной Goodrich All-Terrain. К тому же в оснащение внедорожника входит мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, кондиционер, навигация с картами не только России, но и Казахстана, Украины и Белоруссии.

Экспедиционная версия внедорожника УАЗ Patriot будет доступен в двух расцветках кузова в оранжевом и зелёном. На левой передней двери автомобиля разработчики разместили шильдик с надписью «Patriot».

В качестве силового агрегата особого внедорожника выступит бензиновый двигатель объёмом 2,7 литра производительностью 135 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с механической трансмиссией на 5 ступеней и комплектуется полноприводной системой.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 08:50
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