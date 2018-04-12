УАЗ выводит на рынок экспедиционную версию внедорожника Patriot

Особая модификация внедорожника УАЗ Patriot комплектуется блокировкой заднего дифференциала, штатным пакетом Off-Road, массивным багажником, металлической защитой порогов, усиленным фаркопом, лестницей за пятой дверью и специальной резиной Goodrich All-Terrain. К тому же в оснащение внедорожника входит мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, кондиционер, навигация с картами не только России, но и Казахстана, Украины и Белоруссии.Экспедиционная версия внедорожника УАЗ Patriot будет доступен в двух расцветках кузова в оранжевом и зелёном. На левой передней двери автомобиля разработчики разместили шильдик с надписью «Patriot».В качестве силового агрегата особого внедорожника выступит бензиновый двигатель объёмом 2,7 литра производительностью 135 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с механической трансмиссией на 5 ступеней и комплектуется полноприводной системой.