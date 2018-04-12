Шакира поразила Instagram эффектным снимком без макияжа
Шакира разместила в социальной сети Instagram новый снимок, на котором показала себя без макияжа, и поразила общественность.
Фанаты были рады увидеть, что колумбийская знаменитость выглядит великолепно в свои 41 даже без косметики.
На фотографии, где лицо артистки, снятое крупным планом, можно детально рассмотреть, нет ни малейших признаков старения.
Подписчики просто засыпали исполнительницу самыми лестными комментариями, не забыв поставить и кучу отметок "нравится".
Прежде Шакира показала кадр, созданный в спортивном зале, удивив фолловеров причудливой формой своих ягодиц.
Фанаты были рады увидеть, что колумбийская знаменитость выглядит великолепно в свои 41 даже без косметики.
На фотографии, где лицо артистки, снятое крупным планом, можно детально рассмотреть, нет ни малейших признаков старения.
Подписчики просто засыпали исполнительницу самыми лестными комментариями, не забыв поставить и кучу отметок "нравится".
Прежде Шакира показала кадр, созданный в спортивном зале, удивив фолловеров причудливой формой своих ягодиц.