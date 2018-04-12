Шакира поразила Instagram эффектным снимком без макияжа

Фанаты были рады увидеть, что колумбийская знаменитость выглядит великолепно в свои 41 даже без косметики.На фотографии, где лицо артистки, снятое крупным планом, можно детально рассмотреть, нет ни малейших признаков старения.Подписчики просто засыпали исполнительницу самыми лестными комментариями, не забыв поставить и кучу отметок "нравится".Прежде Шакира показала кадр, созданный в спортивном зале, удивив фолловеров причудливой формой своих ягодиц.