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В Находке в детском саду закрыли две группы из-за радиации

В Находке две детсадовские группы сада № 36 закрыли – именно в них специалисты обнаружили превышение допустимых норм радона.
В Находке в детском саду закрыли две группы из-за радиации


Пока воспитанники отсиживаются дома, помещения закрытых групп активно проветривают, чтобы остатки радиоактивного газа поскорее выветрились.

Подтвержденной информации, откуда мог взяться опасный газ в детском учреждении пока нет. Родители дошколят предполагают, что виноваты могут быть опасные стройматериалы, использовавшиеся для ремонта. Однако заведующая сада утверждает, что ремонт в помещениях проводился только косметический и при этом никаких опасных и некачественных материалов не использовали.

Управление образование вместе с Роспотребнадзором проводят собственное расследование инцидента.

Сообщается, что в городе еще в двух школах было зафиксировано превышение содержания газа радона. После активного проветривания помещений все пришло в норму.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:50
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