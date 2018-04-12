В Находке в детском саду закрыли две группы из-за радиации

Пока воспитанники отсиживаются дома, помещения закрытых групп активно проветривают, чтобы остатки радиоактивного газа поскорее выветрились.Подтвержденной информации, откуда мог взяться опасный газ в детском учреждении пока нет. Родители дошколят предполагают, что виноваты могут быть опасные стройматериалы, использовавшиеся для ремонта. Однако заведующая сада утверждает, что ремонт в помещениях проводился только косметический и при этом никаких опасных и некачественных материалов не использовали.Управление образование вместе с Роспотребнадзором проводят собственное расследование инцидента.Сообщается, что в городе еще в двух школах было зафиксировано превышение содержания газа радона. После активного проветривания помещений все пришло в норму.