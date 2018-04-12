В России станут заботиться о здоровье офисных работников

Кроме введения в коллектив медработников в офисе или на предприятиях будут вакцинировать трудящихся, а также заведут персональные электронные медкарты. Все это воплотится в жизнь в рамках национальной «Системы управления охраной здоровья работников».Сейчас Минздрав разрабатывает необходимые стандарты, где будет учтен международный опыт. Новшества будут воплощаться в жизнь поэтапно в добровольном порядке. Как объясняют в министерстве, такой подход должен значительно снизить уровень заболеваемости и смертности среди трудящихся.Некоторые эксперты полагают, что офисные врачи окажутся немалой нагрузкой на плечах малого и среднего бизнеса. А многие крупные компании и сегодня пользуются услугами офисных медработников.