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Московский зоопарк собирается создать хоспис для животных

Хоспис для смертельно больных животных, который собирается построить Московский зоопарк, расположится в Волоколамске.
Московский зоопарк собирается создать хоспис для животных


На базе действующего зоопитомника под Москвой может появиться хоспис. Там будут принимать неизлечимо больных домашних питомцев. По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, в Подмосковье уже сооружен, но пока не эксплуатируется крематорий для животных. На этой же территории планируется построить центр, где свои дни будут доживать онкобольные животные и кладбище. Кроме этого, со своим любимцем при желании сможет остаться и хозяин, а его друг будет получать качественную медпомощь.

Как уточнила Светлана Акулова, строиться все будет за счет инвестиций. Если власти столицы одобряют проекты – до 2020 года их планируется реализовать.

Кроме этой есть задумка подобного центра и для лошадей.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:40
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