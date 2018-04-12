Московский зоопарк собирается создать хоспис для животных

На базе действующего зоопитомника под Москвой может появиться хоспис. Там будут принимать неизлечимо больных домашних питомцев. По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, в Подмосковье уже сооружен, но пока не эксплуатируется крематорий для животных. На этой же территории планируется построить центр, где свои дни будут доживать онкобольные животные и кладбище. Кроме этого, со своим любимцем при желании сможет остаться и хозяин, а его друг будет получать качественную медпомощь.Как уточнила Светлана Акулова, строиться все будет за счет инвестиций. Если власти столицы одобряют проекты – до 2020 года их планируется реализовать.Кроме этой есть задумка подобного центра и для лошадей.