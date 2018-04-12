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Располневшую Бабкину сравнили с Борисом Моисеевым

Надежда Бабкина за последние несколько месяцев поправилась, и это не прошло мимо внимания глаз ее поклонников. Они жалеют, что диетические старания певицы пошли прахом.

Располневшую Бабкину сравнили с Борисом Моисеевым


Они даже сравнили ее с Борисом Моисеевым, хотя корректность такого сравнения вызывает вопросы.
68-летняя певица не отказывает себе в покушать и не является приверженцем диет. Но это не мешает ей с завидной регулярностью «радовать» своих поклонников фигурой женщины эпохи Ренессанса. То есть, Надежда Бабкина является абсолютным антиподом Примадонне отечественного шоу-бизнеса Алле Пугачевой, которая тоже любит поесть, но как только в фигуре талия начинает сравниваться с местом, что чуть ниже этой талии, Алла Борисовна срочно прибегает к диетам.

Но у нас другой случай. Надежда Бабкина после участия в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека» снова выложила в своем микроблоге фото с этой передачи и, это может лишний раз свидетельствовать о том, что мнения недовольных ее лишним весом поклонников ей явно ниже талии.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Сегодня, 07:15
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