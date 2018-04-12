Располневшую Бабкину сравнили с Борисом Моисеевым

Они даже сравнили ее с Борисом Моисеевым, хотя корректность такого сравнения вызывает вопросы.68-летняя певица не отказывает себе в покушать и не является приверженцем диет. Но это не мешает ей с завидной регулярностью «радовать» своих поклонников фигурой женщины эпохи Ренессанса. То есть, Надежда Бабкина является абсолютным антиподом Примадонне отечественного шоу-бизнеса Алле Пугачевой, которая тоже любит поесть, но как только в фигуре талия начинает сравниваться с местом, что чуть ниже этой талии, Алла Борисовна срочно прибегает к диетам.Но у нас другой случай. Надежда Бабкина после участия в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека» снова выложила в своем микроблоге фото с этой передачи и, это может лишний раз свидетельствовать о том, что мнения недовольных ее лишним весом поклонников ей явно ниже талии.