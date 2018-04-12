Эксперты узнали, смартфонами каких брендов чаще всего пользуются россияне
Представители сервиса бесплатных объявлений «Юла» провели исследование российского рынка смартфонов и установили, какой бренд пользуется наибольшей популярностью у россиян. Таким образом, оказалось, что на первом месте основалась компания Apple.
Отмечается, что объем реализации смартфонов в России вырос на 3% в период с января по март текущего года. Помимо этого в отчете указывается снижение стоимости смартфонов на российском рынке примерно на 4%. Также известно, что в первой пятерке оказались такие бренды как Apple, Samsung, Xiaomi, Sony и Nokia.
Что касается самых популярных моделей Apple, то здесь стоит выделить смартфоны iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 5, которые можно купить по цене не более 15 тысяч рублей, если смотреть на эти три устройства в целом.
Самым дорогим мобильным устройством на российском рынке стал смартфон iPhone X, средняя стоимость которого находится на уровне 47 тысяч рублей. Самым бюджетным смартфоном стал Nokia 105, оцененный в 680 рублей.
Отмечается, что объем реализации смартфонов в России вырос на 3% в период с января по март текущего года. Помимо этого в отчете указывается снижение стоимости смартфонов на российском рынке примерно на 4%. Также известно, что в первой пятерке оказались такие бренды как Apple, Samsung, Xiaomi, Sony и Nokia.
Что касается самых популярных моделей Apple, то здесь стоит выделить смартфоны iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 5, которые можно купить по цене не более 15 тысяч рублей, если смотреть на эти три устройства в целом.
Самым дорогим мобильным устройством на российском рынке стал смартфон iPhone X, средняя стоимость которого находится на уровне 47 тысяч рублей. Самым бюджетным смартфоном стал Nokia 105, оцененный в 680 рублей.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:30