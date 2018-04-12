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Курс валют на 12.04.2018

Москвичке поменяли миллион рублей на шуточные евро

В столичном обменном пункте москвичка решила воспользоваться помощью незнакомца, желая обменять миллион рублей на евро. В итоге ей подсунули купюры из «банка приколов».

Москвичке поменяли миллион рублей на шуточные евро


Обратившись в полицию, она пояснила, что когда она была уже у кассы, к ней подошел мужчина, представившись начальником пункта обмена валют и предложил помощь в обменной операции, чтобы сэкономить ей время.

После недолгих раздумий она согласилась и отдала ему паспорт и деньги. Незнакомец пересчитал рубли при ней и положил в лоток для обмена. Через короткое время он вышел из кассы, вручив так называемые «евро». Женщина занялась пересчетом, и во время этого процесса поняла, что держит в руках фальшивые купюры евро.

После ее заявления в полицию было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В случае поимки «начальника пункта обмена валют», ему светит срок до шести лет.
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Добавил: George21 Сегодня, 05:30
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