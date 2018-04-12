Москвичке поменяли миллион рублей на шуточные евро

Обратившись в полицию, она пояснила, что когда она была уже у кассы, к ней подошел мужчина, представившись начальником пункта обмена валют и предложил помощь в обменной операции, чтобы сэкономить ей время.После недолгих раздумий она согласилась и отдала ему паспорт и деньги. Незнакомец пересчитал рубли при ней и положил в лоток для обмена. Через короткое время он вышел из кассы, вручив так называемые «евро». Женщина занялась пересчетом, и во время этого процесса поняла, что держит в руках фальшивые купюры евро.После ее заявления в полицию было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В случае поимки «начальника пункта обмена валют», ему светит срок до шести лет.