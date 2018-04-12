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В Санкт-Петербурге рабочего придавило мусором

В Санкт-Петербурге со стройплощадки госпитализировали рабочего в тяжелом состоянии. Его придавил строительный мусор.
В Санкт-Петербурге рабочего придавило мусором


По предварительной информации на стройплощадке станции метро «Беговая» кипела работа, когда на одного из рабочих упал строительный мусор. В результате мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Правоохранители проводят по данному ЧП доследственную проверку. Свою проверку проводят и эксперты из госинспекции труда.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 06:30
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