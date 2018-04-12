В Санкт-Петербурге рабочего придавило мусором

По предварительной информации на стройплощадке станции метро «Беговая» кипела работа, когда на одного из рабочих упал строительный мусор. В результате мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.Правоохранители проводят по данному ЧП доследственную проверку. Свою проверку проводят и эксперты из госинспекции труда.