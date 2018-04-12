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Китайский бренд Nubia будет выпускать игровые смартфоны под названием Red Magic

Стало известно, что бренд Nubia, который принадлежит компании ZTE, будет выпускать свои игровые смартфоны под торговым именем Red Magic. Недавно в Сети появилось рендерное изображение нового игрового бренда Nubia - Red Magic, которое и подтверждает эту новость.

Китайский бренд Nubia будет выпускать игровые смартфоны под названием Red Magic


Эксперты считаю, что под этим названием игровые смартфоны будут выпускаться в красном цвете. Ожидается, что под данной торговой маркой на рынок выйдет не одно устройство.

Так как Red Magic станет ориентироваться только на игровой рынок, то соответственно стоит ждать появление производительных аппаратных систем, возможно даже наделенных подсветкой, что любители игр особенно ценят.

На данный момент непонятно, когда и в какой конфигурации производитель представит свое первое игровое устройство, но вполне вероятно, что в основе окажутся топовые решения, в том числе процессор Snapdragon 845 и GPU Adreno 630. Не исключено, что первые новости появятся до конца текущей весны.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30
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