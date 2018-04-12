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В Сети появились новые данные о смартфоне Samsung Galaxy Note 9

Пользователи социальной сети Twitter под никами Ice universe и MMDDJ опубликовали данные о будущем флагмане Samsung Galaxy Note 9. На данный момент устройство еще не презентовано официально, но дебют ожидается в конце будущего лета.

В Сети появились новые данные о смартфоне Samsung Galaxy Note 9


Таким образом, предполагается, что Samsung Galaxy Note 9 будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем и аккумулятором, емкость которого составит 3850-4000 мАч. Помимо этого инсайдеры заявили о том, что основная камера устройства окажется более качественной и соответственно позволит делать отличные снимки.

Ранее уже появлялась информация о том, что Galaxy Note 9 должен обзавестись экраном стандарта Infinity Display 2.0 с технологией S-AMOLED и соотношением сторон 18,5:9. Помимо этого считается, что новый смартфон должен получить датчик сканирования подушечки пальца.

Основой аппаратной архитектуры будут два процессора - Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845. В зависимости от региона реализации смартфона разработчики станут наделять устройство одним из этих чипов. Также на борту девайса окажется 6 Гб оперативной памяти. Объем встроенной памяти будет зависеть от выбранной модификации и составит 64, 128 и 256 Гб.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00
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