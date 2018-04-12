Amazon снимет сериал про Муаммара Каддафи

Сейчас американская компания Amazon – на стадии переговоров в отношении создания сериала «Песчаная буря», повествующего о ливийском правителе Муаммаре Каддафи.Сценарист проекта – Картер Харрис («Родословная»), режиссер – Мухаммед Дайеб («Остров»).В производстве сериала будут задействованы компании Anonymous Content и O3 Productions. В должности исполнительных продюсеров – Тарик Мерхаб («Нью-Йорк 22») и Николь Романо.Компания O3 Productions – это производственное подразделение компании MBC Group, являющейся ведущей медиа-компанией в Ближневосточном регионе.Сериал должен получиться зрелищным и достаточно образовательным, поскольку жизнь Муаммара Каддафи будет показана на фоне целой страны, правителем корой он являлся. Тем, более, что создатели заверяют, что фильм будет «основан на фактах» и снят в том же стиле, что и сериал «Нарко» Netflix.Напомним, Муаммар Каддафи погиб в октябре 2011 года, когда пытался вырваться из осажденного восставшими города Сирт.