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Инновационный гибридный термоядерный реактор построят в России к 2030 году

Новый вид ядерного реактора разрабатывается российскими специалистами. Указывается гибридная технология, в основе которой положено использование тория.

Академиком Евгением Велиховым, президентом «Курчатовского института», сообщается о больших и перспективных планах в области создания инновационных энергетических технологий. По словам ученого, российскими учеными уже разрабатывается проект нового типа реактора, принцип работы которого основан на гибридной схеме, совмещающей возможности как ядерной, так и термоядерной реакций. Данный подход повысит энергетическую эффективность в несколько раз. Помимо прочего, как топливо, планируют использование тория. Указанный элемент значительно превосходит уран-238 по максимальной отдаче. Еще одним положительным моментом, является его менее активная реакция, в результате - не такое трудоемкое захоронение. Так же, реакция менее активна, что указывает на относительную безопасность, а показатель стоимости, при пятикратном превосходстве мировых запасов, значительно дешевле.
Инновационный гибридный термоядерный реактор построят в России к 2030 году


На достигнутом этапе по внедрению проекта, его организаторы планировали привлечь к разработке гибридного реактора иностранных коллег, сделать его совместным. Но помешать инициативе может сложившаяся мировая геополитическая ситуация, которая влияет неблагоприятно на реализацию задуманного. Как рассказали ученые, в таком случае, Россия имеет все возможности для самостоятельного создания нового реактора, как лидер мировой ядерной энергетики.

Завершение перспективного проекта возможно к 2030-35 годам, путем кооперации примерно сотни компаний из РФ. В его успешном продвижении на рынке нет сомнений, по причине превосходства по многим параметрам существующих аналогов, перерабатывающих уран в электроэнергию и тепло.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00
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