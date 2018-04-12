Инновационный гибридный термоядерный реактор построят в России к 2030 году

Академиком Евгением Велиховым, президентом «Курчатовского института», сообщается о больших и перспективных планах в области создания инновационных энергетических технологий. По словам ученого, российскими учеными уже разрабатывается проект нового типа реактора, принцип работы которого основан на гибридной схеме, совмещающей возможности как ядерной, так и термоядерной реакций. Данный подход повысит энергетическую эффективность в несколько раз. Помимо прочего, как топливо, планируют использование тория. Указанный элемент значительно превосходит уран-238 по максимальной отдаче. Еще одним положительным моментом, является его менее активная реакция, в результате - не такое трудоемкое захоронение. Так же, реакция менее активна, что указывает на относительную безопасность, а показатель стоимости, при пятикратном превосходстве мировых запасов, значительно дешевле.На достигнутом этапе по внедрению проекта, его организаторы планировали привлечь к разработке гибридного реактора иностранных коллег, сделать его совместным. Но помешать инициативе может сложившаяся мировая геополитическая ситуация, которая влияет неблагоприятно на реализацию задуманного. Как рассказали ученые, в таком случае, Россия имеет все возможности для самостоятельного создания нового реактора, как лидер мировой ядерной энергетики.Завершение перспективного проекта возможно к 2030-35 годам, путем кооперации примерно сотни компаний из РФ. В его успешном продвижении на рынке нет сомнений, по причине превосходства по многим параметрам существующих аналогов, перерабатывающих уран в электроэнергию и тепло.