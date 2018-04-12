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Астронавты МКС изучат сперматозоиды под действием невесомости

В скором времени на борту МКС начнется изучение сперматозоидов, которые были отправлены с Земли на грузовом корабле. Таким образом, астронавты попытаются понять, как невесомость влияет на продукт человеческой секреции.

Астронавты МКС изучат сперматозоиды под действием невесомости


Сообщается, что для начала астронавтам NASA необходимо разморозить экземпляры. Затем их будут обрабатывать специальными молекулами. Эти молекулы собраны в двух наборах. Первый набор предназначен для того чтобы привести половые клетки в движение, а второй набор запустит реакцию, которая предшествует слиянию сперматозоидов с женской яйцеклеткой.

После проведения необходимых экспериментов астронавты проведут заморозку биологического материала и отправят его обратно на Землю, что ученые начали следующий этап исследований.

Отмечается, что данный эксперимент предназначен для получения данных о том, как себя ведут половые клетки животных и человека в условиях космической невесомости.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00
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