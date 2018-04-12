Астронавты МКС изучат сперматозоиды под действием невесомости

Сообщается, что для начала астронавтам NASA необходимо разморозить экземпляры. Затем их будут обрабатывать специальными молекулами. Эти молекулы собраны в двух наборах. Первый набор предназначен для того чтобы привести половые клетки в движение, а второй набор запустит реакцию, которая предшествует слиянию сперматозоидов с женской яйцеклеткой.После проведения необходимых экспериментов астронавты проведут заморозку биологического материала и отправят его обратно на Землю, что ученые начали следующий этап исследований.Отмечается, что данный эксперимент предназначен для получения данных о том, как себя ведут половые клетки животных и человека в условиях космической невесомости.