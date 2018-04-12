Компания Apple собирается экранизировать произведения Айзека Азимова из серии «Основание»
Стало известно, что американская корпорация Apple собирается создать экранизацию культовых романов писателя Айзека Азимова, которые входят в серию «Основание». Сообщается, что авторами сценария для экранных версий стали Дэвид Гойер и Джош Фридман.
Ранее Apple вела очень долгие и сложные переговоры, чтобы получить права на этот проект, правда на данный момент нет никаких подробностей о нем. Но то, что именно тот сценарий, который создан Дэвидом Гойером и Джошем Фридманом, должен оказаться в основе экранной адаптации, является вполне вероятным исходом.
Стоит напомнить, что произведение появилось на свет в 1942 году. Всего Азимов выпустил три книги, но потом он решил дополнить их двумя приквелами и двумя сиквелами. Ожидается, что экранизацию пройдут как раз первые три части, то есть «Основание», «Основание и Империя», «Второе Основание».
Ранее уже собирались создать подобный проект, но так ничего и не получилось.
Ранее Apple вела очень долгие и сложные переговоры, чтобы получить права на этот проект, правда на данный момент нет никаких подробностей о нем. Но то, что именно тот сценарий, который создан Дэвидом Гойером и Джошем Фридманом, должен оказаться в основе экранной адаптации, является вполне вероятным исходом.
Стоит напомнить, что произведение появилось на свет в 1942 году. Всего Азимов выпустил три книги, но потом он решил дополнить их двумя приквелами и двумя сиквелами. Ожидается, что экранизацию пройдут как раз первые три части, то есть «Основание», «Основание и Империя», «Второе Основание».
Ранее уже собирались создать подобный проект, но так ничего и не получилось.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00