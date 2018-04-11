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Илья Яббаров едва не устроил потасовку с Андреем Чуевым

В конце прошлой недели ведущий знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони поделился со своими поклонниками с соцсети новостью о том, что в грядущий четверг на ток-шоу «Разбор», которое регулярно проходит в городских квартирах, их ожидает полный «разнос».

Илья Яббаров едва не устроил потасовку с Андреем Чуевым

Фанаты телестройки тут же поспешили предположить, что же имел ввиду наставник «Дома-2», однако никто не ожидал, что на самом деле произойдет в эфире.

Ранее уже появлялась информация, что Илья Яббаров пригласил на Поляну свою маму, чтобы познакомить родительницу с Алёной Савкиной. Мужчина расплакался прямо во время ток-шоу, вот только это далеко на главное яркое событие вечера, которое затем он преподнес зрителям.

Исходя из анонса будущего эфира, наш герой попытался наброситься на своего старого приятеля Андрея Чуева. Илья со стулом в руках, которым хотел кинуть в обидчика, бросился в сторону Чуева, однако находящиеся поблизости люди успели его остановить.

Парни обменялись любезностями, но пока не ясно, что же послужило причиной ссоры. Ходят слухи, что Андрей оскорбил, либо маму, или девушку Яббарова.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:12
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