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Блогер Лена Миро рассказала, что ее раздражают толстые люди

Скандальный блогер Лена Миро в соцсетях рассказала, кто постоянно раздражает её.

Женщина пишет, что постоянно судит людей с избыточным весом. Правда, она отметила, что не желает полным людям ничего плохого.

Блогер Лена Миро рассказала, что ее раздражают толстые люди

Лена рассказывает, что, например, не будет сидеть рядом с толстым человеком в самолете, потому что испытывает дискомфорт.

Якобы ей не нравится, когда кто-то заползает на ее территорию. А если рядом в полете сядет худощавый человек, но нечаянно войдет в ее личное пространство, то она одним взглядом покажет, чтобы тот немедленно отстранился. А вот с полными людьми так не проканает.

Миро также спрашивает, почему полные люди не стараются похудеть, ведь рецепт не так и сложен – меньше есть и больше двигаться.

Лена полагает, что толстяки имеют лишний вес лишь по своей воле, ибо не удосуживаются проследить, что и в каких количествах они едят. В конце она отмечает, что некрасивые и жалкие люди раздражают стройную, красивую, сильную, но скандальную блоггершу.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:57
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