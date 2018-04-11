Блогер Лена Миро рассказала, что ее раздражают толстые люди

Женщина пишет, что постоянно судит людей с избыточным весом. Правда, она отметила, что не желает полным людям ничего плохого.Лена рассказывает, что, например, не будет сидеть рядом с толстым человеком в самолете, потому что испытывает дискомфорт.Якобы ей не нравится, когда кто-то заползает на ее территорию. А если рядом в полете сядет худощавый человек, но нечаянно войдет в ее личное пространство, то она одним взглядом покажет, чтобы тот немедленно отстранился. А вот с полными людьми так не проканает.Миро также спрашивает, почему полные люди не стараются похудеть, ведь рецепт не так и сложен – меньше есть и больше двигаться.Лена полагает, что толстяки имеют лишний вес лишь по своей воле, ибо не удосуживаются проследить, что и в каких количествах они едят. В конце она отмечает, что некрасивые и жалкие люди раздражают стройную, красивую, сильную, но скандальную блоггершу.