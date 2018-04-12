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Астрономы с помощью SPHERE изучали разные по форме и структуре околозвездные диски

Инструмент SPHERE на очень большом телескопе ESO (VLT) в Чили позволяет астрономам подавлять яркий свет близлежащих звезд, чтобы получить лучший обзор окружающих их регионов. Новые изображения SPHERE показали образец большого количества пыльных дисков, расположеных вокруг молодых звезд.

Астрономы с помощью SPHERE изучали разные по форме и структуре околозвездные диски


Основной задачей SPHERE является обнаружение и исследование гигантских экзопланет, вращающихся вокруг близлежащих звезд с использованием прямой визуализации. Но инструмент также является одним из лучших инструментов для получения изображений дисков вокруг молодых звезд - регионов, где могут образовываться планеты. Изучение таких дисков имеет решающее значение для исследования связи между свойствами диска и образованием и наличием планет.

Многие из молодых звезд происходят из нового исследования звезд T Tauri, класса звезд, которые очень молоды (менее 10 миллионов лет) и отличаются яркостью. Диски вокруг этих звезд содержат газ, пыль и планетезимали - строительные блоки планет и прародителей планетных систем.

Эти образы также показывают, что наша собственная Солнечная система могла выглядеть на ранних стадиях ее образования более четырех миллиардов лет назад.

Астрономы использовали SPHERE для получения многих других впечатляющих изображений, а также для других исследований, включая взаимодействие планеты с диском, орбитальные движения внутри системы и временную эволюцию диска.

Новые результаты SPHERE, наряду с данными других телескопов, таких как ALMA, революционизируют понимание астрономами среды вокруг молодых звезд и сложных механизмов формирования планет.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 02:00
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