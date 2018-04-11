АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

Слухи и новости «Дома-2»: Дмитрий Дмитренко живет в подъезде; у Алены Савкиной ухудшается самочувствие

Стали известны последние новости и слухи из жизни звезд реалити-шоу «Дом-2».

Слухи и новости «Дома-2»: Дмитрий Дмитренко живет в подъезде; у Алены Савкиной ухудшается самочувствие

Между мамой Ольги Рапунцель и зятем снова разгорелся скандал. Как рассказала Татьяна Владимировна, Дмитренко начал вести себя неадекватно, стал требовать, чтобы теща убиралась из дома. Парень даже выдвинул Ольге ультиматум – или уходит мама, или он.
До появления дочери такие скандалы имели место, однако фанаты реалити-шоу «Дом-2» надеялись, что семья сплотится ради своей малышки, вот только все вышло иначе.

Когда Рапунцель находилась в положении, они с Дмитренко также скандалили и чуть не развелись, но затем им хватило ума помириться. Сейчас, по заявлениям Дмитрия, во всем виновата теща. Однако Татьяна Владимировна думает иначе.

Женщина заявила, что на второй день после выписки дочери из роддома он начал им обеим выносить мозг. Затем два дня затишья, после чего Дмитрий начал разбрасывать вещи и угрожать своим отъездом во Владивосток, после чего собрал сумку и удалился.

Впрочем, он никуда не полетел, а уже второй день живет в подъезде. Мужчина не собирается возвращаться домой, пока там находится его теща, которая оскорбляет его, унижает и шантажирует. Сама же женщина утверждает, что зятя вообще не видит, и у нее совсем нет возможности так с ним себя вести.

Слухи и новости «Дома-2»: Дмитрий Дмитренко живет в подъезде; у Алены Савкиной ухудшается самочувствие

Участница «Дома-2» Алена Савкина пожаловалась, что у нее ухудшается самочувствие. Около недели девушка обращается к медикам и пьет препараты. Предыдущий этап конкурса Алене пришлось пропустить из-за высокой температуры. Тем не менее, состояние участницы не улучшается, и это вызывает тревогу и ее родных. Он даже побывала в больнице, так как что симптомы у нее угрожающие.

У Савкиной высокая температура, головная боль, кашель и другие симптомы. Участница сообщала, что сначала были подозрения на пневмонию, но потом диагностировали грипп и отправили в больницу. Недавно Алена больницу покинула.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:24
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В сети появилась информация о суперкаре
Минстрой обяжет сантехников носить бахилы на
Астрономы засекли мощнейшую вспышку звезды
В сентябре Ростех выпустит первую партию КАМАЗов
Учёные рассказали, с какими трудностями
Ученые: Хорьки-мутанты являются ключом к разгадке
В Китае представили особую версию кроссовера
Илья Яббаров едва не устроил потасовку с Андреем
Историк криптовалюты: Биткойн слабо укрепился в
Российские учёные вычислили новые сценарии
Блогер Лена Миро рассказала, что ее раздражают
Учёные обнаружили второе магнитное поле Земли
В Центробанке России рассказали о темпах инфляции
Учёные: Люди не видят пришельцев из-за "эффекта
Слухи и новости «Дома-2»: Дмитрий Дмитренко живет
Учёные: Поликистоз яичников влияет на женскую
Илья Яббаров расплакался после двухлетней разлуки
Скончался автор первых хитов Филиппа Киркорова
Курбана Омарова попрекают в поедании семечек
Учёные: Взрывной характер виновен в развитии
Учёные рассказали, какие продукты полезны для
Ксению Бородину спутали с пожилым китайцем
Житель Бельгии выиграл 17 млн евро в лотерее
Журналисты критикуют Ксению Собчак за поедание
Новый компактвэн Nissan Grand Livina получит
Учёные: В консервах с тунцом найдено запредельное
Участники телепроекта "Дом-2" ссорятся из-за еды
Дэниел Крейг вновь сыграет Джеймса Бонда
Американец Чуваев угрожает энергетической
На Урале снимут кино о тайне перевала Дятлова
Просмотреть все новости