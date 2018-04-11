Слухи и новости «Дома-2»: Дмитрий Дмитренко живет в подъезде; у Алены Савкиной ухудшается самочувствие

Между мамой Ольги Рапунцель и зятем снова разгорелся скандал. Как рассказала Татьяна Владимировна, Дмитренко начал вести себя неадекватно, стал требовать, чтобы теща убиралась из дома. Парень даже выдвинул Ольге ультиматум – или уходит мама, или он.До появления дочери такие скандалы имели место, однако фанаты реалити-шоу «Дом-2» надеялись, что семья сплотится ради своей малышки, вот только все вышло иначе.Когда Рапунцель находилась в положении, они с Дмитренко также скандалили и чуть не развелись, но затем им хватило ума помириться. Сейчас, по заявлениям Дмитрия, во всем виновата теща. Однако Татьяна Владимировна думает иначе.Женщина заявила, что на второй день после выписки дочери из роддома он начал им обеим выносить мозг. Затем два дня затишья, после чего Дмитрий начал разбрасывать вещи и угрожать своим отъездом во Владивосток, после чего собрал сумку и удалился.Впрочем, он никуда не полетел, а уже второй день живет в подъезде. Мужчина не собирается возвращаться домой, пока там находится его теща, которая оскорбляет его, унижает и шантажирует. Сама же женщина утверждает, что зятя вообще не видит, и у нее совсем нет возможности так с ним себя вести.Участница «Дома-2» Алена Савкина пожаловалась, что у нее ухудшается самочувствие. Около недели девушка обращается к медикам и пьет препараты. Предыдущий этап конкурса Алене пришлось пропустить из-за высокой температуры. Тем не менее, состояние участницы не улучшается, и это вызывает тревогу и ее родных. Он даже побывала в больнице, так как что симптомы у нее угрожающие.У Савкиной высокая температура, головная боль, кашель и другие симптомы. Участница сообщала, что сначала были подозрения на пневмонию, но потом диагностировали грипп и отправили в больницу. Недавно Алена больницу покинула.