Илья Яббаров расплакался после двухлетней разлуки с матерью
Илья Яббаров расплакался после двухлетней разлуки с матерью, которую встретил в студии городских квартир на шоу "Разбор недели".
Парня Алёны Савкиной все знают как очень сурового и порой бесчувственного персонажа. Яббаров охотно устраивает драки и скандалы, крушит мебель и порой замахивается ей не недругов.
Выдавить из себя слова раскаяния и утешения, когда речь идёт о плачущей Рапунцель-младшей, герой не в состоянии, однако последний эфир "Дома-2" показал, что даже у такого брутального мужчины есть сентиментальные сыновьи чувства.
Людмилу Михайловну привезли из Саратова, родины Яббаровых. Туда Илья не приезжал целых 2 года, ведь съёмки на проекте и работа в Москве не давали такой возможности.
Ведущие, однако, стали критиковать участника, на что тот не пожелал оправдываться и сослался на тяжёлую жизнь, разлучившую их с мамой.
Одних слёзы Яббарова растрогали, однако большинство зрителей вновь стало критиковать его, поскольку с такими заработками ничего не стоило отпроситься на пару дней домой и повидать Людмилу Михайловну, которая так печётся о судьбе сына, наблюдая за ним лишь в экрана телевизора.
Ранее Илью Яббарова и Артёма Сороку зрители считали самыми неприятными на проекте.
Парня Алёны Савкиной все знают как очень сурового и порой бесчувственного персонажа. Яббаров охотно устраивает драки и скандалы, крушит мебель и порой замахивается ей не недругов.
Выдавить из себя слова раскаяния и утешения, когда речь идёт о плачущей Рапунцель-младшей, герой не в состоянии, однако последний эфир "Дома-2" показал, что даже у такого брутального мужчины есть сентиментальные сыновьи чувства.
Людмилу Михайловну привезли из Саратова, родины Яббаровых. Туда Илья не приезжал целых 2 года, ведь съёмки на проекте и работа в Москве не давали такой возможности.
Ведущие, однако, стали критиковать участника, на что тот не пожелал оправдываться и сослался на тяжёлую жизнь, разлучившую их с мамой.
Одних слёзы Яббарова растрогали, однако большинство зрителей вновь стало критиковать его, поскольку с такими заработками ничего не стоило отпроситься на пару дней домой и повидать Людмилу Михайловну, которая так печётся о судьбе сына, наблюдая за ним лишь в экрана телевизора.
Ранее Илью Яббарова и Артёма Сороку зрители считали самыми неприятными на проекте.