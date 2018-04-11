Курбана Омарова попрекают в поедании семечек
Курбана Омарова антифанаты попрекают в поедании семечек, которое, по их мнению, не увязывается с образом уважаемого бизнесмена.
Как известно, у богатых свои причуды, однако не все они, как Ксения Собчак, питаются только чёрной икрой с огурцами. Многие не изменяют сложившимся ещё в детстве вкусам и, сидя на диване с семьёй и потягивая пиво, щёлкают жаренные семечки: подсолнечные, тыквенные и так далее.
При этом у широких масс людей сложился стереотип, что семечки - атрибут непременно людей невоспитанных и необразованных.
Муж Ксении Бородиной ни в коем случае себя таковым не считает, однако на кухонной тумбе хранит пачку семечек, ведь лакомство есть лакомство, и отказывать себе в нём из-за чужих предрассудков - неразумно.
Однако хейтеры Омарова не дремлют и рисуют себе картину, как Курбан, засоряя всё вокруг шелухой, поглощает семечки пачками. Впрочем, с таким же успехом с удовольствием ими угощаться может и гламурная Бородина.
Ранее Курбан Омаров посмеялся над "богатой быдлотой".
Как известно, у богатых свои причуды, однако не все они, как Ксения Собчак, питаются только чёрной икрой с огурцами. Многие не изменяют сложившимся ещё в детстве вкусам и, сидя на диване с семьёй и потягивая пиво, щёлкают жаренные семечки: подсолнечные, тыквенные и так далее.
При этом у широких масс людей сложился стереотип, что семечки - атрибут непременно людей невоспитанных и необразованных.
Муж Ксении Бородиной ни в коем случае себя таковым не считает, однако на кухонной тумбе хранит пачку семечек, ведь лакомство есть лакомство, и отказывать себе в нём из-за чужих предрассудков - неразумно.
Однако хейтеры Омарова не дремлют и рисуют себе картину, как Курбан, засоряя всё вокруг шелухой, поглощает семечки пачками. Впрочем, с таким же успехом с удовольствием ими угощаться может и гламурная Бородина.
Ранее Курбан Омаров посмеялся над "богатой быдлотой".