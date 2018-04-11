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Голодец пообещала исполнение социальных обязательств на фоне падения рубля

Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец заверила россиян в сохранении всех социальных программ на фоне падения рубля.

Голодец пообещала исполнение социальных обязательств на фоне падения рубля


Эта гарантия касается, мол, и стабильности цен на лекарственные препараты в аптеках. Отвечая на вопросы журналистов, вице-премьер сказала: «Все обязательства будут исполняться неукоснительно».

А потом Ольга Голодец, как-то пророчески заявила, что в России к 2026 году количество долгожителей возрастет почти в десять раз. Вот сейчас, например, в РФ проживает более 7 тысяч человек в возрасте старше 100 лет. Раньше численность долгожителей этого возраста измерялась десятками.

Факт, конечно, интересный. Но, создается такое впечатление, что на увеличение числа долгожителей каким-то образом влияет правительство.
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Общество / Главные новости
Добавил: George21 Вчера, 23:50
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