Голодец пообещала исполнение социальных обязательств на фоне падения рубля

Эта гарантия касается, мол, и стабильности цен на лекарственные препараты в аптеках. Отвечая на вопросы журналистов, вице-премьер сказала: «Все обязательства будут исполняться неукоснительно».А потом Ольга Голодец, как-то пророчески заявила, что в России к 2026 году количество долгожителей возрастет почти в десять раз. Вот сейчас, например, в РФ проживает более 7 тысяч человек в возрасте старше 100 лет. Раньше численность долгожителей этого возраста измерялась десятками.Факт, конечно, интересный. Но, создается такое впечатление, что на увеличение числа долгожителей каким-то образом влияет правительство.