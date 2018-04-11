Журналисты критикуют Ксению Собчак за поедание чёрной икры ложками
Журналисты критикуют Ксению Собчак за поедание чёрной икры ложками в телевизионном сюжете, посвящённом российской политической деятельнице.
На днях на одном из федеральных каналов появилось занятное обсуждение, где рассказывается об отпуске экс-ведущей "Дома-2". После выборов утомлённая политикой Ксения с семьёй и друзьями улетела в Таиланд, а позднее уже с подругами отправилась в США, где фотографировалась на живописном каньоне.
И хотя последние фото звезды нельзя назвать особенно скандальными, пресса углядела в Instagram теледивы материалы, где та, катаясь на яхте, поглощает икру ложками и не стесняется хвастаться богатством, пока страна пребывает в нищете.
В доказательство прикрепили и старое фото, где Собчак намазывает на огурец икру, однако никто не упомянут, что в действительности такая публикация была рекламной.
Также Ксению раскритиковали, что та забыла о своих государственных обязанностях и уже не стремится помогать нуждающимся согражданам, которых призывала голосовать за себя.
Огласили и сумму, потраченную на предвыборную компанию, - 131 миллион рублей из бюджета с добавленными личными 26 миллионами.
Ранее Ксения Собчак с мужем потратили 2,5 миллиона рублей на отпуск.
На днях на одном из федеральных каналов появилось занятное обсуждение, где рассказывается об отпуске экс-ведущей "Дома-2". После выборов утомлённая политикой Ксения с семьёй и друзьями улетела в Таиланд, а позднее уже с подругами отправилась в США, где фотографировалась на живописном каньоне.
И хотя последние фото звезды нельзя назвать особенно скандальными, пресса углядела в Instagram теледивы материалы, где та, катаясь на яхте, поглощает икру ложками и не стесняется хвастаться богатством, пока страна пребывает в нищете.
В доказательство прикрепили и старое фото, где Собчак намазывает на огурец икру, однако никто не упомянут, что в действительности такая публикация была рекламной.
Также Ксению раскритиковали, что та забыла о своих государственных обязанностях и уже не стремится помогать нуждающимся согражданам, которых призывала голосовать за себя.
Огласили и сумму, потраченную на предвыборную компанию, - 131 миллион рублей из бюджета с добавленными личными 26 миллионами.
Ранее Ксения Собчак с мужем потратили 2,5 миллиона рублей на отпуск.