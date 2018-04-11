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Журналисты критикуют Ксению Собчак за поедание чёрной икры ложками

Журналисты критикуют Ксению Собчак за поедание чёрной икры ложками в телевизионном сюжете, посвящённом российской политической деятельнице.

На днях на одном из федеральных каналов появилось занятное обсуждение, где рассказывается об отпуске экс-ведущей "Дома-2". После выборов утомлённая политикой Ксения с семьёй и друзьями улетела в Таиланд, а позднее уже с подругами отправилась в США, где фотографировалась на живописном каньоне.

Журналисты критикуют Ксению Собчак за поедание чёрной икры ложками

И хотя последние фото звезды нельзя назвать особенно скандальными, пресса углядела в Instagram теледивы материалы, где та, катаясь на яхте, поглощает икру ложками и не стесняется хвастаться богатством, пока страна пребывает в нищете.

В доказательство прикрепили и старое фото, где Собчак намазывает на огурец икру, однако никто не упомянут, что в действительности такая публикация была рекламной.

Журналисты критикуют Ксению Собчак за поедание чёрной икры ложками

Также Ксению раскритиковали, что та забыла о своих государственных обязанностях и уже не стремится помогать нуждающимся согражданам, которых призывала голосовать за себя.

Огласили и сумму, потраченную на предвыборную компанию, - 131 миллион рублей из бюджета с добавленными личными 26 миллионами.

Ранее Ксения Собчак с мужем потратили 2,5 миллиона рублей на отпуск.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:30
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