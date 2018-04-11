Участники телепроекта "Дом-2" ссорятся из-за еды
Участники телепроекта "Дом-2" Балинская, Кудряшов, Гобозов и Жарикова ссорятся из-за еды, устраивая разборки на почве колбасы и бананов.
Как известно, поводом для ругани на телестройке может быть совершенно незначительная вещь. Так, Анастасия отчитала Алексея, который отказался делать той бутерброд.
Вместо этого герой демонстративно поставил рядом с ней палку колбасы, что его возлюбленная сочла крайней степенью эгоизма. Стоит отметить, что властный характер теледивы отметила даже Ксения Бородина, призывая Лёшу приструнить свою пассию на лобном месте, но тот лишь расплакался в привычной для себя манере.
Однако еда стала камнем преткновения не только в паре Балинской и Кудряшова. Александр буквально впихивает в худеющую Ольгу всевозможные фрукты. Участница за пару месяцев набрала немыслимые 13 кило и теперь сидит на диете.
Жарикову прилюдно заставляли съесть целое блюдо бананов, но та отказалась. Тогда Гобозов стал скармливать своей благоверной ещё больше фруктов, что последняя считает насилием с его стороны.
Ранее Ольга Жарикова обещала зрителям "Дом-2" нежную песню в свадебном конкурсе.
Как известно, поводом для ругани на телестройке может быть совершенно незначительная вещь. Так, Анастасия отчитала Алексея, который отказался делать той бутерброд.
Вместо этого герой демонстративно поставил рядом с ней палку колбасы, что его возлюбленная сочла крайней степенью эгоизма. Стоит отметить, что властный характер теледивы отметила даже Ксения Бородина, призывая Лёшу приструнить свою пассию на лобном месте, но тот лишь расплакался в привычной для себя манере.
Однако еда стала камнем преткновения не только в паре Балинской и Кудряшова. Александр буквально впихивает в худеющую Ольгу всевозможные фрукты. Участница за пару месяцев набрала немыслимые 13 кило и теперь сидит на диете.
Жарикову прилюдно заставляли съесть целое блюдо бананов, но та отказалась. Тогда Гобозов стал скармливать своей благоверной ещё больше фруктов, что последняя считает насилием с его стороны.
Ранее Ольга Жарикова обещала зрителям "Дом-2" нежную песню в свадебном конкурсе.