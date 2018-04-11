Американец Чуваев угрожает энергетической безопасности России
Известный политолог Михаил Делягин предупредил о рисках, что стратегические отрасли России могут перейти под контроль иностранного бизнеса.
Запад, руководствуясь политическими амбициями и антироссийскими настроениями, развязал в отношении России «холодную войну», направленную на системное уничтожение. При этом важным остается вопрос безопасности, в том числе энергетической, информирует rosbalt.ru
В результате введения новых санкций бизнесмены России и их компании теряют средства, а валютные курсы быстро растут. Поэтому абсолютным приоритетом для России должна быть защита своих отраслей экономики, и энергетики в частности.
Как отмечает политолог Михаил Делягин, убыточные решении и провокации политиков Европы, в частности, отказ от российского газа с заменой его более дорогим из США становятся эффективным методом подрыва интересов России.
По словам Делягина, интересы иностранного бизнеса в России, даже очень серьезного, связаны с политическими центрами Запада. При этом все утверждения западных бизнесменов о разделении бизнеса и политики не имеют ничего общего с реалиями, поскольку вводимые Западом убыточные для них санкции свидетельствуют о том, что их бизнес - инструмент политиканов Запада. По мнению политолога, нельзя допускать, чтобы
стратегические отрасли России перешли под контроль иностранного бизнеса.
Эксперт привел в качестве примера недавнюю покупку государственной компанией Fortum более(Финляндия) 47-процентного пакета акций фирмы Uniper (Германия). В результате на рынке отечественной энергетики тут же появился эффективный метод контроля этой сразу в нескольких регионах.
Fortum является владельцем 5-ти ТЭС в Челябинской и 3-х в Тюменской области, а также Няганской ГРЭС и еще 3-х солнечных электростанций. Теперь же финны будут хозяйничать на Березовской, Смоленской, Яйвинской, Шатурской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2. В результате Финляндия на государственном уровне контролирует эти стратегические объекты России, собирается вступить в НАТО, а председателем совета директоров компании Fortum является финский министр обороны.
При этом вице-президент компании Fortum Александр Чуваев является не только гражданином РФ, но и США. Он ранее несколько лет работал в крупных американских компаниях, и при конфликте интересов вряд ли будет на стороне России.
Деятельность Чуваева известна скандалами из-за необоснованно завышенных тарифов и навязывания властям очень невыгодных схем теплоснабжения, а также других злоупотреблений. Поэтому у финской компании в России другие задачи, совершенно не связаны с инвестированием в российскую отрасль. И это может иметь фатальные последствия, поскольку несет угрозы безопасности России.
Как отметил политолог, неадекватность политиков Запада должна стать причиной того, чтобы сосредоточиться на защите российских жизненно важных экономических отраслей путем ограничения зарубежного контроля. По мнению Делягина, Запад не волнуют потери российского бизнеса из-за санкций, поэтому и Россию тоже не должны интересовать убытки зарубежных компаний от ответных действий. Зарубежных собственников следует или заставить в разумные сроки продать свои доли в РФ, или конфисковать эти их.
Политолог уверен, что РФ может пострадать как от внешних, так и от внутренних экономических санкций, которые могут последовать со стороны иностранных компаний – владельцев важнейшими российскими активами. Подчиняются они враждебным для России политическим режимам.
Запад, руководствуясь политическими амбициями и антироссийскими настроениями, развязал в отношении России «холодную войну», направленную на системное уничтожение. При этом важным остается вопрос безопасности, в том числе энергетической, информирует rosbalt.ru
В результате введения новых санкций бизнесмены России и их компании теряют средства, а валютные курсы быстро растут. Поэтому абсолютным приоритетом для России должна быть защита своих отраслей экономики, и энергетики в частности.
Как отмечает политолог Михаил Делягин, убыточные решении и провокации политиков Европы, в частности, отказ от российского газа с заменой его более дорогим из США становятся эффективным методом подрыва интересов России.
По словам Делягина, интересы иностранного бизнеса в России, даже очень серьезного, связаны с политическими центрами Запада. При этом все утверждения западных бизнесменов о разделении бизнеса и политики не имеют ничего общего с реалиями, поскольку вводимые Западом убыточные для них санкции свидетельствуют о том, что их бизнес - инструмент политиканов Запада. По мнению политолога, нельзя допускать, чтобы
стратегические отрасли России перешли под контроль иностранного бизнеса.
Эксперт привел в качестве примера недавнюю покупку государственной компанией Fortum более(Финляндия) 47-процентного пакета акций фирмы Uniper (Германия). В результате на рынке отечественной энергетики тут же появился эффективный метод контроля этой сразу в нескольких регионах.
Fortum является владельцем 5-ти ТЭС в Челябинской и 3-х в Тюменской области, а также Няганской ГРЭС и еще 3-х солнечных электростанций. Теперь же финны будут хозяйничать на Березовской, Смоленской, Яйвинской, Шатурской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2. В результате Финляндия на государственном уровне контролирует эти стратегические объекты России, собирается вступить в НАТО, а председателем совета директоров компании Fortum является финский министр обороны.
При этом вице-президент компании Fortum Александр Чуваев является не только гражданином РФ, но и США. Он ранее несколько лет работал в крупных американских компаниях, и при конфликте интересов вряд ли будет на стороне России.
Деятельность Чуваева известна скандалами из-за необоснованно завышенных тарифов и навязывания властям очень невыгодных схем теплоснабжения, а также других злоупотреблений. Поэтому у финской компании в России другие задачи, совершенно не связаны с инвестированием в российскую отрасль. И это может иметь фатальные последствия, поскольку несет угрозы безопасности России.
Как отметил политолог, неадекватность политиков Запада должна стать причиной того, чтобы сосредоточиться на защите российских жизненно важных экономических отраслей путем ограничения зарубежного контроля. По мнению Делягина, Запад не волнуют потери российского бизнеса из-за санкций, поэтому и Россию тоже не должны интересовать убытки зарубежных компаний от ответных действий. Зарубежных собственников следует или заставить в разумные сроки продать свои доли в РФ, или конфисковать эти их.
Политолог уверен, что РФ может пострадать как от внешних, так и от внутренних экономических санкций, которые могут последовать со стороны иностранных компаний – владельцев важнейшими российскими активами. Подчиняются они враждебным для России политическим режимам.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 19:09