Huawei Technologies оформила патент на новый дизайн часов Smartwatch

Крупнейшая компания в сфере телекоммуникаций из Поднебесной создала и запатентовала новые компьютеризованные часы. Разработчики Huawei Technologies не создали что-то принципиально новое, зато явно улучшили внешний вид наручных смарт-часов. Умные часы Smartwatch с расширенной функциональностью по технологическим показателям не будут существенно отличаться от предшественников. Зато смарт-часы от Huawei обзаведутся более солидным и крупным дисплеем, который, к тому же, окажется совершенно плоским.Ни о стоимости, ни о точной дате официального представления Smartwatch (примерно – осень 2018 года) не сообщается, зато известно, что ремешок умных часов будет начинён множеством сенсоров для измерения биологических параметров (температуры, давления, сахара в крови) человека. По неофициальной информации, инженеры Huawei сперва хотели установить на своих смарт-часах дактилоскопический сенсор, но всё же решили от этой идеи отказаться. Умные многофункциональные наручные часы Smartwatch поступят в продажу одновременно сновой моделью смарт-часов от Apple Watch, которой и попытаются составить конкуренцию.