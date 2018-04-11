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Huawei Technologies оформила патент на новый дизайн часов Smartwatch

Китайская компания Huawei оформила патент на смарт-часы Smartwatch, которые появятся в продаже в текущем году. Новые многофункциональные часы получат более крупный и абсолютно плоский дисплей.

Huawei Technologies оформила патент на новый дизайн часов Smartwatch


Крупнейшая компания в сфере телекоммуникаций из Поднебесной создала и запатентовала новые компьютеризованные часы. Разработчики Huawei Technologies не создали что-то принципиально новое, зато явно улучшили внешний вид наручных смарт-часов. Умные часы Smartwatch с расширенной функциональностью по технологическим показателям не будут существенно отличаться от предшественников. Зато смарт-часы от Huawei обзаведутся более солидным и крупным дисплеем, который, к тому же, окажется совершенно плоским.

Ни о стоимости, ни о точной дате официального представления Smartwatch (примерно – осень 2018 года) не сообщается, зато известно, что ремешок умных часов будет начинён множеством сенсоров для измерения биологических параметров (температуры, давления, сахара в крови) человека. По неофициальной информации, инженеры Huawei сперва хотели установить на своих смарт-часах дактилоскопический сенсор, но всё же решили от этой идеи отказаться. Умные многофункциональные наручные часы Smartwatch поступят в продажу одновременно с
новой моделью смарт-часов от Apple Watch, которой и попытаются составить конкуренцию.
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Технологии
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 23:40
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