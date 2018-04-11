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Модель Оксана Самойлова похвасталась первыми шагами дочери Мии

29-летняя Оксана Самойлова, модель, дизайнер, бизнес-леди и трижды мама поделилась с фолловерами в своём профиле видеороликом. На видео младшая дочь Оксаны Самойловой и рэпера Джигана пытается делать свои первые шаги.

Модель Оксана Самойлова похвасталась первыми шагами дочери Мии


На страничке Оксаны Самойловой в Instagram появился забавный ролик. На нём младшая дочь рэпера Джигана и модели Самойловой совершает свои самые первые шажочки! Пока малышка не слишком уверенно держит равновесие, но, по словам её заботливой матери, Миа очень быстро учится. Из текста к видео следует, что Миа пытается ходить последние шесть дней. Самойлова также указывает, что её наставления «приносят свои результаты» и вскоре можно будет надеяться, что младшенькая дочечка «побежит».

Данная публикация за считанные часы набрала 1,5 миллиона отметок «Мне нравиться» и сотни комментариев. Причём, комментариев исключительно положительных, с прекрасными пожеланиями как малышке, так и мамочке!
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 23:10
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