Модель Оксана Самойлова похвасталась первыми шагами дочери Мии

На страничке Оксаны Самойловой в Instagram появился забавный ролик. На нём младшая дочь рэпера Джигана и модели Самойловой совершает свои самые первые шажочки! Пока малышка не слишком уверенно держит равновесие, но, по словам её заботливой матери, Миа очень быстро учится. Из текста к видео следует, что Миа пытается ходить последние шесть дней. Самойлова также указывает, что её наставления «приносят свои результаты» и вскоре можно будет надеяться, что младшенькая дочечка «побежит».Данная публикация за считанные часы набрала 1,5 миллиона отметок «Мне нравиться» и сотни комментариев. Причём, комментариев исключительно положительных, с прекрасными пожеланиями как малышке, так и мамочке!