Ученые сравнили жуков-короедов с алкоголиками

По общему мнению, короедами выбираются в основном умершие деревья. Местом обитания они предпочитают недавно погибшую древесину. Но как оказалось, некоторыми жуками заселяются стволы «живых» деревьев, которые могут быть лишь незначительно поврежденными, а иногда и полностью здоровыми.Объяснили данный факт тем, что древесина может содержать в своем составе этанол, вырабатываемый анаэробным дыханием. Ученые предположили, что короедами поглощается древесина, содержащая этанол, а затем они получают увеличение «урожая», наполненного грибами-симбионтами. Также, короеды приобретают защиту от воздействия сорных грибов. Данный факт обеспечивается антисептическими свойствами этанола.Получается, что деревья с этанолом специально выбираются жуками-короедами. Образуется подобие зависимости насекомых от спиртосодержащих веществ, что и послужило поводом для ученых, приравнять их к алкоголикам. Но спиртовые вещества необходимы короедам совсем не для удовольствия, все обусловлено жизненно-необходимыми целями.