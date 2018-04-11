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Ученые сравнили жуков-короедов с алкоголиками

Учеными США установлено, что страдают от алкоголизма не только представители человечества, в зависимость от этой привычки попадают и жуки-короеды. Оказывается, короеды могут легко привыкать к этанолу, содержанием которого наполнены некоторые деревья.

По общему мнению, короедами выбираются в основном умершие деревья. Местом обитания они предпочитают недавно погибшую древесину. Но как оказалось, некоторыми жуками заселяются стволы «живых» деревьев, которые могут быть лишь незначительно поврежденными, а иногда и полностью здоровыми.
Ученые сравнили жуков-короедов с алкоголиками


Объяснили данный факт тем, что древесина может содержать в своем составе этанол, вырабатываемый анаэробным дыханием. Ученые предположили, что короедами поглощается древесина, содержащая этанол, а затем они получают увеличение «урожая», наполненного грибами-симбионтами. Также, короеды приобретают защиту от воздействия сорных грибов. Данный факт обеспечивается антисептическими свойствами этанола.

Получается, что деревья с этанолом специально выбираются жуками-короедами. Образуется подобие зависимости насекомых от спиртосодержащих веществ, что и послужило поводом для ученых, приравнять их к алкоголикам. Но спиртовые вещества необходимы короедам совсем не для удовольствия, все обусловлено жизненно-необходимыми целями.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 23:00
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