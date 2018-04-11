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Первые «живые» фото Moto G6 Play попали в Сеть

В наступившем году компания Motorola готовит к выпуску несколько моделей Moto G6. Фотографии и характеристики самой доступной модели - Moto G6 Play уже попали в Сеть.

Первые «живые» фото Moto G6 Play попали в Сеть


Из всех моделей Moto G6, которые станут доступными для покупателей в 2018-м, наибольший интерес вызывает бюджетная модель Moto G6 Play. Новинка от Motorola удивит, в первую очередь, более квадратной формой (соотношения сторон у Moto G6 Play 16:9), при том, что у всей линейки – 18:9. Гаджет будет оснащён 5.93-дюймовым IPS LCD экраном и двойной фронтальной камерой со вспышкой.

«Сердцем» новинки от Motorola станет чип Qualcomm Snapdragon 430, а батарея окажется рекордной вместимости - 4000 мАч, что нашло подтверждение в названии - “Play”. Гаджет планируют представить 19 апреля в бразильском Сан-Паулу. Смартфон появится перед широкой публикой в трёх цветовых вариантах: чёрном, тёмно-синем и золотом. «Затянет» новый девайс Moto G6 Play на сумму в 330 «вечнозелёных».
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Технологии
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 22:50
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