ZTE обнародовала технические характеристики смартфона Nubia Z18 mini

В основе Nubia Z18 mini заложен процессор Qualcomm Snapdragon 660 с шестью ядрами Kryo 260. Также в комплект входят ускоритель графики Adreno 512 и модем сотовой связи X12 LTE со скоростью загрузки 600 Мбит/с.За изображение отвечает дисплей с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 2160 × 1080 пикселей. Фронтальная камера обладает разрешением 8 Мп, а основной модуль предлагает два сенсора с показателями 24 и 5 Мп.Помимо этого в устройстве имеется аккумулятор с емкостью 3450 мАч. Пользователь сможет работать с модемами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, а также использовать систему геоданных GPS/ГЛОНАСС.На рынок выйдет две модификации – 6/64 Гб и 6/128 Гб.