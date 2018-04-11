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ZTE обнародовала технические характеристики смартфона Nubia Z18 mini

Стали известны подробные технические характеристики нового смартфона Nubia Z18 mini, который является разработкой ZTE. Отмечается, что стоимость устройства с ОС Android 8.1 составит 290-330 долларов.

ZTE обнародовала технические характеристики смартфона Nubia Z18 mini


В основе Nubia Z18 mini заложен процессор Qualcomm Snapdragon 660 с шестью ядрами Kryo 260. Также в комплект входят ускоритель графики Adreno 512 и модем сотовой связи X12 LTE со скоростью загрузки 600 Мбит/с.

За изображение отвечает дисплей с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 2160 × 1080 пикселей. Фронтальная камера обладает разрешением 8 Мп, а основной модуль предлагает два сенсора с показателями 24 и 5 Мп.

Помимо этого в устройстве имеется аккумулятор с емкостью 3450 мАч. Пользователь сможет работать с модемами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, а также использовать систему геоданных GPS/ГЛОНАСС.

На рынок выйдет две модификации – 6/64 Гб и 6/128 Гб.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:40
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