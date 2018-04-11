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Asus анонсировала игровой ноутбук TUF Gaming FX504

Технологическая компания Asus снова представила новый ноутбук, который отлично подойдет для любителей компьютерных игр. Отмечается, что новинка TUF Gaming FX504 окажется в сегменте со средними ценами.

Asus анонсировала игровой ноутбук TUF Gaming FX504


Изображение в этом устройстве будет показывать матрица с диагональю 15,6 дюйма, при этом разрешение окажется на уровне Full HD. Что касается аппаратной основы, то здесь может оказаться либо процессор Intel Core i5-8300H, либо чип Core i7-8750H. Также предусмотрены графические системы. Основными вариантами являются системы Nvidia GeForce GTX 1050 с объемом памяти GDDR5 в 2 и 4 Гб. Помимо этого у пользователя появится возможность обзавестись мощной игровой картой Nvidia GeForce GTX 1050 Ti.

Объем ОЗУ у этого ноутбука можно варьировать в диапазоне от 8 до 32 гигабайт. Архитектура TUF Gaming FX504 позволит установить один HDD до 1 Тб и два SDD до 256 Гб.

Стоит еще выделить наличие подсветки клавиатуры, модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 и порты USB 2.0, USB 3.0, Gigabit Ethernet и HDMI 1.4.

Стоимость Asus TUF Gaming FX504 начинается от 800 долларов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:30
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