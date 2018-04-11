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Антон Гусев опять выложил старые снимки с сыном

Антон Гусев опять выложил в Instagram старые снимки с сыном из фотосессии, о которой, как предположил блогер, его подписчики забыли.

Бывшему возлюбленному Евгении Феофилактовой и отцу её отпрыска Даниэля очень важно во всех смыслах выглядеть образцово. Так, Гусев выкладывает много контента, подтверждающего его богатство, рассказывает о том, как развивается компания по сетевому маркетингу.

Антон Гусев опять выложил старые снимки с сыном

Наконец, недавно Антон устроил себе поездку на элитный курорт, сделав там множество живописных фотографий. Также знаменитость поддерживает себя в отличной физической форме, оставаясь таким же сексуальным, как его супруга Виктория Романец.

Однако один аспект жизни блогера особенно не даёт покоя хейтерам. Это Даниэль, которого полностью оставили на мать Евгению, что не так давно пожаловалась на скромность алиментов от скупого папы. Гусев решил поддержать в своих читателях уверенность, что с малышом он всё-таки видится, но свежее фото не сделал, а опубликовал то, что осталось из старой забытой фотосессии.

Снимок Антон подписал "С любимым чемпионом". Хотя многие нашли пост трогательным, антифанаты заподозрили, что на самом деле знаменитость с Даниэлем не видится, вот и бросает пыль в глаза фанатам.

"К лету готов. В свои 28 я здоров, как бык. Всем вам здоровья и спорта в ленту. Всегда буду моего сына мотивировать своими результатами. Так же, как и я, не пить, не курить сигареты и быть вежливым и добрым всегда и со всеми, а ещё любить свою работу и постоянно развиваться". - пишет звезда.

Ранее Евгения Феофилактова опасалась блокировать обезумевшую подписчицу.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:10
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