В сентябре Ростех выпустит первую партию КАМАЗов семейства К5

Накануне стало известно о том, что уже завершилась разработка и проектирование грузовых автомобилей КАМАЗ новой линейки К5. В настоящее время ведутся работы по настройке и модифицированию оборудования для производства новых моделей. В сентябре этого года будут собраны первые 20 экземпляров.Новые грузовики будут отличаться улучшенной эргономикой модернизированными агрегатами и узлами, современным внешним и внутренним дизайном. Особое внимание при разработке уделялось кабине грузовика, она стала более комфортной, соответствуя международным стандартам безопасности.Одним из представителей линейки К5 является грузовик КАМАЗ-54901 оснащённый силовым агрегатом Р6, который работает на пару с современной автоматической трансмиссией. Грузовик способен перевозить грузы до 9 тонн.