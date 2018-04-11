«А с виду приличная»: Всплыла измена Ксении Бородиной

«..и ровно через год мы поженились..», - написал муж Бородиной.

«А с виду приличная», «Норм замена», «Та и так давно было понятно всем, что Бородуля изменяла Терешке с Омаровым», - комментируют измену Бородиной в Сети.

Не так давно буквально весь Интернет активно обсуждал измену Курбана Омарова. И хотя несмотря ни на что семейству все-таки удалось помириться и воссоединиться, многие пользователи уверены, что бизнесмену еще очень далеко от идеального семьянина.Некоторые фолловеры были уверены, что Бородиной придется еще не раз поплакать из-за неверности своего муженька, который вдобавок еще и альфонс. Только вот и сама Ксения оказалась не образцовой женщиной.Сплетни о том, что телеведущая закрутила романтические отношения с Омаровым, еще во время того, как встречалась с Михаилом Терехиным, продолжают стремительно распространяться по Сети. Нужно сказать, что и сам Миша в свое время пришел к подобным выводам. Ведь то, что буквально за 2,5 месяца Ксения и Курбан настолько воспылали чувствами друг к другу, что решили сразу же пожениться, выглядело как минимум довольно нелепо. Однако теперь факт неверности Бородиной подтвердил и сам ее супруг.Некоторое время назад Омаров опубликовал в личном микроблоге новый трогательный пост-воспоминание композиции, которую они с Ксенией слушали не так давно в автомобиле.Вот тут-то все и началось. Подписчики Курбана начали все очень тщательно подсчитывать. Так как узаконили отношения Ксения и Омаров в июле 2015 года, а тем же временем 2014 года телеведущая еще жила с Терехиным и даже ездила с ним отдыхать в Турцию, это означает только одно - Бородина довольно долго наставляла рога своему экс-возлюбленному Михаилу.