Волочкова насмешила фанатов своей «утренней» фотографией в простыне

Анастасия Волочкова в последнее время часто вызывает гнев у подписчиков, но ещё чаще насмешки. Так случилось и с фотографией, на которой балерина позирует завёрнутой в простыню. При этом чётко видно, что она без нижнего белья. Таким образом звезда хотела пожелать фанатам доброго утра, но, как оказалось, кроме похвалы ей предстояло выслушать и массу критики.Подписчики Волочковой снова заметили, что она предстала перед ними с грязными волосами, которые даже не удосужилась хоть немного причесать после пробуждения. По сонному лицу балерины некоторые и вовсе предположили, что с вечера та употребляла алкоголь, а одна девушка написала, что нормальные люди обычно сначала принимают душ, а уже потом хватаются за камеру телефона.Несмотря на такую агрессию в свой адрес, балерина продолжает публиковать довольно откровенные снимки, но фото, на котором она завёрнута в простыню фолловеры пока считают наиболее «странным».