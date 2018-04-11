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Ольга Бузова представила свой элегантный весенний наряд

Ольга Бузова представила свой элегантный весенний наряд из коллекции Olga Buzova Design специально для тёплого времени года.

Наконец, жители России могут насладиться солнечной погодой и избавиться от тяжёлой верхней одежды, чем активно пользуются дизайнеры. Команда Бузовой также не отстаёт, поэтому были представлены несколько укороченных платьев, в которых можно выйти в тёплый весенний день.

Ольга Бузова представила свой элегантный весенний наряд

Сама Бузова в восторге от новой модели цвета Фуксия, которая понравилась и многим её подписчикам.

"В Москве весна. Наконец, пришла пора ярких красок от olgabuzova design. Мои девочки, всегда будьте в центре внимания и создавайте своё настроение. Люблю", - пишет теледива в своём блоге Instagram.

Ольга Бузова представила свой элегантный весенний наряд

Пользователи отметили, что такой наряд Ольге очень к лицу, а высокие чёрные ботфорты хорошо вписались в образ.

"Я в шоке от таких красивых одежд, честно, хочется всё-всё купить". "Невероятно красивый и такой нежный образ". "WoW! Очень классно!" - пишут поклонники знаменитости в комментариях.

Ольга Бузова представила свой элегантный весенний наряд

Ранее поклонники заподозрили Ольгу Бузову в новом платье в беременности.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:48
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