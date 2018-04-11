Ольга Бузова представила свой элегантный весенний наряд

"В Москве весна. Наконец, пришла пора ярких красок от olgabuzova design. Мои девочки, всегда будьте в центре внимания и создавайте своё настроение. Люблю", - пишет теледива в своём блоге Instagram.

"Я в шоке от таких красивых одежд, честно, хочется всё-всё купить". "Невероятно красивый и такой нежный образ". "WoW! Очень классно!" - пишут поклонники знаменитости в комментариях.