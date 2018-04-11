В сети появилась информация о суперкаре Lamborghini L595 Zagato Roadster

Кузовное ателье Zagato создаёт автомобили по заказу клиентов. В частности, в 2014 году по заказу коллекционера Альберта Шписса в единственном экземпляре было выпущено купе Lamborghini 5-95 Zagato производительностью 570 лошадиных сил.Как сообщают инсайдеры, под капотом суперкара Lamborghini L595 Zagato будет установлен атмосферный двигатель с наддувом V10 объёмом 5,0 литра производительностью 562 лошадиные силы. Максимальный крутящийся момент составит 540 Нм, он будет распределяться на все четыре колеса.Эксперты предполагают, что суперкар Lamborghini L595 Zagato тоже будет создан специалистами кузовного ателье в единственном экземпляре. Не исключено, что эксклюзивная модель будет представлена в нынешнем году на специальном мероприятии, которое будет посвящено автомобильной элегантности.