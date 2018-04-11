АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

В сети появилась информация о суперкаре Lamborghini L595 Zagato Roadster

Специалисты итальянского кузовного ателье Zagato готовят к дебюту эксклюзивный суперкар Lamborghini L595 Zagato. В основе нового автомобиля лежит модель Lamborghini Gallardo.

В сети появилась информация о суперкаре Lamborghini L595 Zagato Roadster


Кузовное ателье Zagato создаёт автомобили по заказу клиентов. В частности, в 2014 году по заказу коллекционера Альберта Шписса в единственном экземпляре было выпущено купе Lamborghini 5-95 Zagato производительностью 570 лошадиных сил.

Как сообщают инсайдеры, под капотом суперкара Lamborghini L595 Zagato будет установлен атмосферный двигатель с наддувом V10 объёмом 5,0 литра производительностью 562 лошадиные силы. Максимальный крутящийся момент составит 540 Нм, он будет распределяться на все четыре колеса.

Эксперты предполагают, что суперкар Lamborghini L595 Zagato тоже будет создан специалистами кузовного ателье в единственном экземпляре. Не исключено, что эксклюзивная модель будет представлена в нынешнем году на специальном мероприятии, которое будет посвящено автомобильной элегантности.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 22:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Huawei Technologies оформила патент на новый
Ученые создали новую вакцину от опасной аллергии
Онкологи дают совет, как избежать рака кожи
Модель Оксана Самойлова похвасталась первыми
Ученые: Интеллект инопланетян может быть основан
Ученые сравнили жуков-короедов с алкоголиками
Первые «живые» фото Moto G6 Play попали в Сеть
ZTE обнародовала технические характеристики
Asus анонсировала игровой ноутбук TUF Gaming FX504
С компании SpaceX снята вина за потерю аппарата
Гренландские ледники Трэйси и Хейлприн продолжают
В сети появилась информация о суперкаре
Минстрой обяжет сантехников носить бахилы на
Астрономы засекли мощнейшую вспышку звезды
В сентябре Ростех выпустит первую партию КАМАЗов
Учёные рассказали, с какими трудностями
Ученые: Хорьки-мутанты являются ключом к разгадке
В Китае представили особую версию кроссовера
Илья Яббаров едва не устроил потасовку с Андреем
Историк криптовалюты: Биткойн слабо укрепился в
Российские учёные вычислили новые сценарии
Блогер Лена Миро рассказала, что ее раздражают
Учёные обнаружили второе магнитное поле Земли
В Центробанке России рассказали о темпах инфляции
Учёные: Люди не видят пришельцев из-за "эффекта
Слухи и новости «Дома-2»: Дмитрий Дмитренко живет
Учёные: Поликистоз яичников влияет на женскую
Илья Яббаров расплакался после двухлетней разлуки
Скончался автор первых хитов Филиппа Киркорова
Курбана Омарова попрекают в поедании семечек
Просмотреть все новости